"Vita e opere di Dolci", il ricordo dell’attivista alla biblioteca Ciocchetti

Domenica alle 17 alla biblioteca Mario Ciocchetti di Belforte del Chienti, l’Anpi dei 5 Comuni in collaborazione con il teatro Rebis presenta "La rivoluzione non violenta - Vita e opere di Danilo Dolci". Parteciperanno il figlio, Amico Dolci, musicista e presidente del Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci di Palermo, e Roberto Mancini di Unimc, che relazionerà sulle opere e le testimonianze di Danilo Dolci; letture a cura di Mery Bracalente del teatro Rebis. "Danilo Dolci è stato un sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiano soprannominato, come Aldo Capitini, Gandhi della Sicilia o Gandhi italiano – spiegano gli organizzatori –. Promosse lotte nonviolente contro la mafia, la disoccupazione, l’analfabetismo e la fame endemica sospinto dall’assenza dello Stato e dalle disparità sociali, per l’affermazione dei diritti umani e civili fondamentali". Interverranno anche Elio Carfagna dell’associazione culturale Mario Ciocchetti, Giorgio Roselli dell’associazione Officina; modera Andrea Fazzini.