Vita indipendente, 96mila euro di fondi

Progetti di vita indipendente per le persone con disabilità, l’Ambito Territoriale Sociale 16, ha ufficializzato le modalità per la presentazione delle domande finalizzate a ottenere risorse. Il finanziamento previsto è di 92.000 euro comprensivo della quota di cofinanziamento a carico della Regione Marche. L’obiettivo è consentire alle persone con disabilità grave il raggiungimento della vita autonoma ed indipendente. Per l’individuazione dei beneficiari (dai 18 ai 64 anni) verrà predisposta una graduatoria provinciale in ordine decrescente dal punteggio assegnato alla valutazione effettuata dai servizi socio sanitari del territorio. La durata dei progetti è 8 mesi, con decorrenza dal primo maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024. La domanda deve essere inoltrata non oltre il 26 febbraio. L’intervento si sostanzia nel riconoscimento di un contributo a sostegno delle spese per assistenti personali autogestiti, scelti dalla persona con disabilità. Indipendentemente dal budget attribuito al progetto personalizzato, il finanziamento individuale massimo riconosciuto al beneficiario per la durata dell’intervento di 8 mesi, va da un minimo di 875 euro a un massimo di 1.625. Per informazoni: Ambito Territoriale Sociale XVI in via Piave, 12 a Ginesio, telefono 0733.656336, email ambitoXVI@montiazzurri.it, pec: ats16@pec.it.