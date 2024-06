Vita quotidiana in mostra. Ecco gli scatti di Macellari

"I Contrasti della Vita", ecco il titolo della mostra fotografica firmata da Giordano Macellari che sarà visitabile fino al primo settembre presso Palazzo Lazzarini a Morrovalle (apertura il sabato e la domenica dalle 16 alle 19). L’esposizione esplora la determinazione e la forza interiore attraverso il ritratto della madre dell’artista, alla soglia dei 90 anni. Con 28 fotografie in bianco e nero dai contrasti intensi, Macellari cattura i momenti quotidiani della vita di sua madre, evidenziando il suo impegno nel mantenere uno stile di vita attivo nonostante l’età avanzata. Le immagini spaziano dalle attività domestiche che vuole svolgere personalmente, alla creatività artigianale, dalle interazioni digitali ai momenti di riposo, raccontando una storia di forza interiore di fronte alla fragilità del corpo e alle limitazioni imposte dal tempo. "Un omaggio commovente alla forza dello spirito umano e alla bellezza della vita – spiegano gli organizzatori – in tutte le sue sfaccettature". Macellari, è un artista visuale italiano nato nel 1962 a Potenza Picena, negli anni ‘80, ha iniziato a esplorare la pittura, poi la fotografia in bianco e nero. Nel 2002, ha compiuto una scelta radicale, abbandonando un’attività imprenditoriale stabile per dedicarsi all’arte.