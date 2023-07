"Vita Vita" festeggia vent’anni con una mostra tutta da vivere

Vita Vita, rassegna internazionale di arte vivente, compie vent’anni e Sergio Carlacchiani, il suo geniale ’inventore’, non poteva non cogliere l’occasione, d’intesa con l’Azienda Teatri e l’amministrazione comunale, per ripercorrerli tutti con una grande antologica fotografica. Saranno un centinaio le foto che ci ricorderanno le fasi più significative del Ventennale, selezionate dai migliaia di scatti realizzati soprattutto da Luigi Gasparroni e dal mitico Ciro Lazzarini. La mostra si terrà nello Spazio Multimediale San Francesco di Civitanova Alta. L’inaugurazione è in programma martedì (alle 18.30) e potrà essere visitata tutti i sabati e le domeniche dalle 20 alle 24.

Si tratta di una delle anteprima di questa ventesima rassegna di Arte Vivente, che avrà il suo culmine il 20 agosto. Disseminate lungo queste tre settimane ci saranno diverse altre offerte di spettacolo e cultura, tra cui il concerto di Paolo Jannacci, che giovedì 17 agosto ricorderà il padre Enzo a dieci anni dalla scomparsa.

Ieri, la presentazione ufficiale, alla presenza del presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni, della direttrice Paola Recchi, del fotografo Luigi Gasparroni, e di Riccardo Ruggeri, il grafico che ha curato il logo e una ricca pubblicazione, arricchita dalle poesie di Umberto Piersanti, Nicola Bultrini e dello stesso Carlacchiani. Il volume sarà distribuito in omaggio ai presenti.

"Sono orgogliosa di questo compleanno – sono le parole della Centioni – e di un evento culturale che indica dinamismo e creatività, contribuisce a ridare vitalità a Civitanova e al suo borgo storico, e rievoca la lunga storia di Vita Vita, evento che ha lanciato molti giovani talenti, tra cui Serena Abrami, Sofia Tornambene, Paolo Graziani e altri".

Poi Sergio Carlacchiani: "Al San Francesco sarà allestita un’esposizione potente, la storia di un festival che ha messo in piazza il mondo esistente, attraverso tutte le discipline artistiche. Sono sicuro che la mostra incuriosirà i visitatori intenti a riconoscere personaggi noti e le magie impresse nei volti stupiti del pubblico di tutte le età. Le foto testimonieranno anche la bellezza di Civitanova Alta e il fascino dei suoi scorci. La mostra è il ricordo di migliaia di artisti che si sono succeduti nei vari parchi e della marea di gente che ha partecipato e interagito".

Paola Recchi, infine, ha evidenziato la collaborazione che si è creata nella realizzazione del ventennale.

Per il concerto di Paolo Jannacci (teatro Annibal Caro), i biglietti sono disponibili online su Ciaotickets e nei punti vendita del circuito. E inoltre, anche all’ufficio turismo di piazza XX Settembre, il giovedì (17.30-19.30) e il sabato (10-12) e al teatro Annibal Caro, il venerdì (17.30-19.30) e il giorno dello spettacolo dalle 18.30.

Giuliano Forani