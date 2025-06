Vita Vita tagliata fuori dall’estate: "Era un simbolo, assenza che pesa"

Vita Vita tagliata dal cartellone degli eventi estivi civitanovesi "un’assenza che pesa". Parole dell’ex assessore al turismo Maika Gabellieri, da sempre una fan del festival "per anni il simbolo della creatività, della cultura accessibile, dell’incontro tra le arti e le persone" e che parla del suo ideatore, Sergio Carlacchiani, come "un amico, prima ancora che un protagonista indiscusso della scena culturale cittadina. Con lui, Civitanova ha respirato arte in ogni angolo, grazie a un festival che ha precorso i tempi e che ha ispirato altri eventi in tutta Italia". E allora "fa male vedere che oggi tutto questo sia stato cancellato, dimenticato, quasi rimosso. Vita Vita è stato il festival più longevo e rappresentativo della nostra città. È vero, qualcuno negli anni ha voluto farlo morire, e sembra esserci riuscito".

Da ex amministratrice "ma soprattutto – specifica – da amica di Carlacchiani, sento il bisogno di esprimere tutto il mio disappunto e il mio dolore. Nessuno ha fatto nulla per preservare e valorizzare questo patrimonio cittadino, nato sotto l’amministrazione Marinelli e cresciuto grazie alla visione e all’instancabile passione di Sergio. Quello che sento nel cuore è un grande vuoto. E il cuore non mente". Poi un avvertimento: "per rispetto, non aggiungo altro. Per ora. Ma non possiamo più permetterci di tacere davanti allo smantellamento culturale della nostra città. Grazie Sergio, per tutto ciò che sei stato e che ancora rappresenti per Civitanova. Il tuo spirito libero è un faro, anche quando attorno si spegne la luce".