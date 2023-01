Vitaliano parla della storia di Gori Misticò

Lo scrittore Fausto Vitaliano ospite della biblioteca comunale ’Ciocchetti’ di Belforte del Chienti. Venerdì, alle 21.15, presenterà i suoi tre libri "La mezzaluna di Sabbia"(2020), "La sabbia brucia"(2021) e "Scritto sulla sabbia"(2022), Bompiani editore. "I tre romanzi raccontano la storia di Gori Misticò, carabiniere impegnato a Milano in una delicata operazione antiterrorismo – spiegano gli organizzatori -. Improvvisamente qualcosa va storto e il commissario lascia il nord per tornare a San Telesforo Jonico, in Calabria, dove è cresciuto". Vitaliano dà vita ad un noir pieno di umanità attraverso Gori Misticò, un personaggio ruvido, con un pungente senso dello humor.