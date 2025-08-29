Vitri: "Irregolarità sugli appalti, l’Atim deve restituire 900mila euro"

Il Dipartimento sviluppo economico della Regione Marche ha richiesto, a seguito dei controlli dell’Autoritá su Audit, con tre decreti, ad Atim (Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche), la restituzione di quasi un milione di fondi per l’irregolarità su appalti da contributi Fesr. È ciò che emerge, secondo la consigliera regionale del Pd Micaela Vitri, candidata alle prossime regionali, dall’analisi di ultimi atti. Vitri parlerà di questa vicenda oggi alle 19.45 alla festa Dem di Montecchioalle 19.45. "Si tratta di soldi che hanno finanziato una scatola vuota negli ultimi tre anni –- attacca Vitri – che ha fatto solo affidi diretti, dei quali molti a società romane e buona parte riconosciuti irregolari persino dalla Commissione scelta dallo stesso Acquaroli. A questo proposito sono usciti a metà agosto ben tre decreti di recupero del contributo ad Atim da parte del Dipartimento sviluppo economico – riferisce la consigliera del Pd – per l’irregolarità su appalti su contributi Fesr. Ora i dati sono pubblici. Dei tre decreti due sono riferiti ai due controlli effettuati con un taglio del 25% sul contributo. Il terzo decreto, il numero 182 è il taglio lineare su tutti i progetti Atim finanziati dal Fesr del 10 % per un totale di 403mila euro". Vitri cita il "decreto numero 182 del 12 agosto 2025" che "chiede ad Atim "di restituire somma complessiva di 413.070,50 euro". Poi "il decreto numero 183 sempre del 12 agosto 2025, chiede di revocare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, all’Atim, la quota di 15.250 euro del contributo liquidato a titolo di saldo di trasferimento all’Atim di risorse derivanti dalle economie del Por Fesr 2014-2020". Infine, aggiunge Vitri, "con il decreto 184 del 12 agosto di revocare all’Atim la quota di 30.500 euro del contributo liquidato a titolo di saldo di risorse derivanti dalle economie del Por Fesr 2014-2020. Siamo alla resa del conti – conclude Vitri –, Atim ora deve restituire dei fondi che ha usato in maniera irregolare. Fondi che ammontano a cifre importanti che sfiorano i 900mila euro".