Vittime della guerra, il Municipio è blu in loro onore

Domani, in occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, la facciata del Municipio di San Severino si illuminerà di blu, dalle 18 alle 21, in segno di adesione alla campagna "Stop alle bombe sui civili", promossa da Anci e Anvgc, Associazione nazionale vittime civili di guerra . "La manifestazione – ricorda il sindaco, Rosa Piermattei – avviene in un momento in cui nel mondo sono in corso 34 conflitti, tra cui uno nel continente europeo: la guerra tra Russia e Ucraina che sta coinvolgendo drammaticamente anche la popolazione civile".