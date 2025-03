Vittime della mafia, i ragazzi del liceo artistico sul palco

Un incontro di memoria e impegno al liceo artistico Cantalamessa. Giovedì scorso l’aula magna ha ospitato un’importante assemblea d’istituto in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. I volontari di Libera, Pamela Pierucci, Giulia Pranzetti e Leonardo Mazzieri, hanno condiviso con gli studenti storie di coraggio e resistenza. Poi è andato in scena lo spettacolo teatrale "E se quelli m’ammazzano, tu che cosa fai?", sulla storia di Peppino Impastato e della madre Felicia Bartolotta, messa in scena dai ragazzi del liceo. Gli studenti, sotto la direzione della prof Roserita Calistri, hanno interpretato con grande passione i personaggi. Protagonisti, Ettore Lucio Tipo, Mariaelena Rociola, Breda Herbert Taylor, Giovanni Grano, Fabio Bufalini, Filippo Ponzelli e Alessandro Andreucci. La riuscita dell’evento è stata anche il frutto della collaborazione con l’indirizzo Audiovisivo e multimediale. I professori Marco Cristofori, Cristiana Torresi, Veronica Mastrogiacomi, Riccardo Seri e Giulia Gianfelici, insieme agli alunni delle classi 4ªD e 5ªD, hanno svolto un lavoro tecnico di qualità che ha arricchito la rappresentazione. Per la parte musicale, l’alunno Leone Adami della classe 3ªD si è occupato delle composizioni, mentre la grafica della locandina è stata realizzata da Marika Bonzanni della 5ªD.