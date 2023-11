"Vittime della strada, ricordare per cambiare"

Verrà celebrata domenica la "Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada", proclamata dall’Onu nel 2005, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato, ogni anno, alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari. L’associazione italiana dei familiari ha programmato diverse iniziative a livello locale, tra cui la richiesta al Comune di Macerata di illuminare lo Sferisterio, all’amministrazione di Potenza Picena di illuminare il palazzo comunale e alle diocesi di Macerata, Camerino e San Severino di inserire alcune intenzioni durante la preghiere dei fedeli. "Nella ricorrenza della Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, preghiamo perché non cadano nell’indifferenza della comunità cristiana e delle istituzioni civili, le stragi che si consumano sulle strade; nel ricordo delle vittime e del dolore dei loro familiari vengano promossi il rispetto per la vita e la sicurezza di chi viaggia", si legge nelle intenzioni. L’associazione, inoltre, sulla brochure informativa conferma che "per la sicurezza stradale, istituzioni e cittadini devono lavorare insieme" ed indica che il punto di partenza per il cambiamento sono le vittime. "Ricordare per cambiare", questo il messaggio dell’Associazione, un ricordo espresso come "voce del silenzio: la voce delle vittime che ci interroga e ci chiede di cambiare".