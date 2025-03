"Vittime di violenza, i fondi non bastano"

Per le donne vittime di violenza delle Marche i fondi previsti per il Reddito di libertà non bastano.A lanciare l’allarme è la Uil. "Il governo ha previsto per la nostra regione poco più di 250mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 ma con questa cifra circa la metà delle domande potrebbero restare senza una risposta concreta", denuncia Antonella Vitale, responsabile dell’ufficio mobbing e stalking della Uil Marche. Nei giorni scorsi il governo ha assegnato alle Marche 251.459 euro per ognuno degli anni ma questa cifra, seppur incrementata rispetto al passato anche per quel che riguarda l’assegno mensile (da 400 a 500 euro per 12 mesi), potrebbe non essere sufficiente. "La ripartizione dei fondi tra le Regioni – spiega Vitale - è basata sulla quota di popolazione femminile residente, nella fascia di età compresa tra i 18 e i 67 anni ma, analizzando gli ultimi dati ufficiali Inps, emerge che nel 2021 nelle Marche sono state presentate 60 domande, 64 nel 2022 e 20 nel 2023 per un totale di 144 istanze nel triennio. Questo numero si riferisce solo alle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, trattandosi quindi di una sottostima, dato che molte donne non si rivolgono ai centri anche se sono vittime e che, nel momento in cui il budget termina, le richieste predisposte dal centro antiviolenza e dal servizio sociale non vengono inoltrate all’Inps".Delle 144 domande solo 60 sono state accolte e sono tutte relative ai primi due anni."Per contrastare questo fenomeno e supportare l’autonomia abitativa, personale e formativa delle donne vittime di violenza dovrebbero essere integrate le risorse attribuite dallo Stato con fondi regionali – conclude Vitale –. Ciò dovrebbe essere una priorità anche per la Regione".