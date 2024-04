Vittori corre verso il bis. FdI, incognita Pacetti

"Quale futuro per Cingoli ‘Balcone delle Marche’?". Lo chiede la lista "Vittori sindaco-Centro destra civico" che per domani alle 17, nell’Auditorium Santo Spirito ha organizzato un incontro pubblico "con sostenitori, militanti e quanti vorranno essere coinvolti sugli scenari del nostro territorio" in vista delle elezioni comunali di giugno. Sono in programma interventi liberi. Questa è la prima iniziativa proposta dal gruppo di Michele Vittori che si è ricandidato a sindaco per il secondo mandato: va dato atto della concretezza dell’impegno, della chiarezza degli intenti e dell’invito alla partecipazione. Dal futuro al presente, sul fronte del centrodestra sono in atto incontri, protagonisti Vittori che con la sua maggioranza ha guidato l’amministrazione municipale, e Francesco Pacetti che nella precedente tornata è stato capolista della coalizione di "Centrodestra per cambiare" poi confluita in FdI, antagonista superata con onore quindi all’opposizione nell’attuale Consiglio comunale.

Diversi gli appuntamenti tra le due espressioni. Logicamente gli argomenti dei colloqui riguardano la composizione della lista (quanti di FdI in quella di Vittori) e la rappresentatività nell’esecutivo. È da ritenere che tutto ruota sul consenso e sul diniego alla richiesta di FdI che in giunta intenderebbe avere un ruolo significativo che potrebbe identificarsi nell’attribuzione della carica di vice sindaco. Le verrà concessa? E se l’intesa alla fusione in un’unica coalizione dovesse saltare, FdI si riproporrebbe con una propria lista o deciderebbe di non presentarla, restando quella di Vittori l’unica di centrodestra? Questi sono gli interrogativi che tengono banco. È pensabile che si sciolgano a breve scadenza, cosicchè dalla soluzione si possa desumere se, comunque, a Cingoli saranno presentate due liste: una di centrodestra (con o senza FdI) l’altra pure civica ma diversamente orientata e connotata, per la quale si sta lavorando sottotraccia.

Gianfilippo Centanni