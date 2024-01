Vittori si ricandida. Resta il nodo FdI

Si dava per scontata la ricandidatura di Michele Vittori a sindaco di Cingoli, quindi l’interesse è rivolto alla decisione del gruppo di Fratelli d’Italia che finora, capogruppo Francesco Pacetti, in consiglio comunale è stato all’opposizione. Tenuto conto che la maggioranza che fa capo a Vittori è di centrodestra, e che le sollecitazioni a livello regionale sarebbero stimolanti per una convergenza, due sono le soluzioni ipotizzabili: in un accordo che appagherebbe le richieste di FdI per avere un concreto peso nella gestione comunale, o nella ricandidatura di Francesco Pacetti capolista di "Centodestra per cambiare" nella precedente tornata elettorale. Ma entrerebbe in ballo una coincidente scadenza: le elezioni europee, per cui a livello nazionale FdI chiede quella compattezza che finora, in campo locale, non c’è stata. Il rebus della riunione delle forze, potrebbe risolversi con un incontro che avverrebbe in questo mese. All’opposizione consiliare è anche il centrosinistra, con Raffaele Consalvi capogruppo di "Uniti per Cingoli. È quasi certo che Consalvi non si riproporrà, dunque al momento prevale l’incertezza. Piuttosto, su un diverso fronte si starebbe operando per formare una lista civica coagulante rappresentanze delle frazioni, dell’associazionismo e del volontariato. Ad Apiro Ubaldo Scuppa sarebbe propenso a riproporsi da sindaco, se nel contesto della propria coalizione non emergessero alternative. Scuppa, pediatra intensamente operativo nella professione, s’impegnerebbe a favore d’una candidatura espressa dal suo gruppo o, anche, d’una persona tra quelle da lui interpellate. Intanto si starebbe intensificando l’intento di FdI per un’alternativa a Scuppa. A Poggio San Vicino la sindaca Sara Simoncini non ha ancora affrontato con la sua maggioranza l’argomento della propria ricandidatura. "Devo riflettere – ha dichiarato – per decidere a breve".

Gianfilippo Centanni