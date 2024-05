Vittoria ai Dance Music Awards. Pigini: "È il premio più bello"

Che fosse una nostra eccellenza del settore lo avevano certificato incarichi e numeri di streaming a sei zeri, ma adesso può vantare anche un prestigioso riconoscimento dal mondo del by night: Nicola Pigini ha vinto i Dance Music Awards, primo nella categoria Dance pop dj producer. Avevamo 5 maceratesi tra i finalisti nazionali nelle 26 categorie, lui ha trionfato mentre il portorecanatese Edoardo Ascani e il maceratese Alfredo Moglianesi Lorenzatti hanno conseguito un eccellente 3° posto come miglior direttore artistico e miglior fotografo. Alla discoteca Cocoricò di Riccione che ha ospitato le premiazioni un altro risultato per il 31enne deejay e produttore di Recanati. "È il premio più bello che abbia ricevuto – esordisce Pigini –, una sorta di Grammy dell’intrattenimento notturno. L’anno scorso ero giunto secondo, stavolta ce l’ho fatta. E pensare che ho rischiato di non ritirarlo".

Come sarebbe?

"Non mi sentivo bene e stavo pensando di non partire, invece sono andato e ho scoperto di aver vinto. Un successo che mi gratifica tanto, anche perché il sistema di votazione è meritocratico, distribuito tra una giuria qualificata, responsabili regionali e voto popolare".

Quel voto popolare che spesso danneggia le Marche…

"So che la mia Recanati mi ha dato tanto supporto. Spesso si pensa che questi sistemi di voto da casa penalizzino chi vive in piccole regioni o città, invece mi porterò dietro questo affetto. Nonché l’applauso degli altri addetti e concorrenti. Io non vengo da programmi tv, non sono bello, insomma si può arrivare ad ottenere certi risultati con la bravura e la volontà. In questo essere amante del ciclismo mi è stato d’aiuto, ti insegna a dire testa bassa e pedalare".

È stato anche più volte dj ufficiale del Giro d’Italia, non stavolta perché sta preparando dei progetti assai interessanti, vero?

"Sì ma non posso svelarteli, intanto vorrei ringraziare per questa vittoria Leonardo Carioti, Ema Stokholma con cui ci siamo divertiti spesso a giocare con la musica, grazie anche a Universal Music Group e Warner Music Italy. A Lorenzo Jovanotti, Elodie, Ackeejuice Rockers, Fresco per le preziose opportunità. A coloro che mi hanno donato preziosi insegnamenti nella musica come Andy Tee, Davide Domenella, Axer".