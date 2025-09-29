Vittoria nel nome di Sabbatini. Possanzini:: "Bel primo tempo"

Vince e convince la Maceratese che trova la prima vittoria in campionato all’Helvia Recina-Pino Brizi, nel segno di Augusto Sabbatini, ricordato dal popolo biancorosso (nella foto l’omaggio alla famiglia dell’ex capitano scomparso in settimana). Seconda vittoria consecutiva senza subire gol nell’arco di tre giorni per i biancorossi e tre punti di fondamentale importanza sia per la classifica perché ottenuti contro una diretta concorrente, sia per il morale. Soddisfatto il tecnico Matteo Possanzini: "Il primo tempo è stata una bellissima partita. La Sammaurese è stata una piacevole sorpresa, perché ci veniva a prendere alta e aggresiva nei duelli individuali. E proprio sugli spazi che si sono creati siamo stati letali. Nel primo tempo siamo stati quasi perfetti. Mentre nella ripresa dobbiamo crescere nella mentalità, perché negli ultimi venti minuti in undici contro dieci potevamo fare meglio. Cosa è cambiato in una settimana? Solo il risultato. La differenza è che quando siamo in svantaggio ci avviciniamo molto al lavoro che facciamo in settimana, mentre quando siamo in vantaggio e ci troviamo a gestire dobbiamo crescere nella mentalità, sia in fase di possesso sia nell’aggressività. Dobbiamo conquistarci la salvezza attraverso queste partite e quindi era fondamentale vincere. Sono orgoglioso della squadra perché avevamo detto che prima o poi avrebbe girato. Ci siamo calati nella categoria e quindi faccio i complimenti ai ragazzi". Ora per la Maceratese la testa va a domenica prossima, alla trasferta in Abruzzo contro il Teramo: "Affrontiamo una squadra forte e con un allenatore importante. Noi andremo a fare la nostra partita con coraggio. Sicuramente sappiamo che ci sarà da soffrire, ma allo stesso tempo dovremo cercare di fare male quando avremo la palla".

Nicolò Ottaviani