Vittorio Zazzaretta morto nella notte a Macerata: la città piange l’ex presidente dell'Ordine dei farmacisti

Vittorio Zazzaretta

Macerata, 25 marzo 2023 – Ha suscitato profondo cordoglio la notizia della morte di Vittorio Zazzaretta, avvenuta questa notte all'ospedale, dove era ricoverato da qualche tempo. Aveva 80 anni.

Zazzaretta era una persona molto conosciuta e stimata in città e in provincia, per il lungo impegno messo in campo in diversi settori professionali e culturali.

È stato presidente dell'Ordine dei farmacisti di Macerata, consigliere comunale e presidente dell'Istituzione Macerata Cultura, tesoriere dell'associazione Studi storici maceratesi.

Si è sempre distinto per la sua correttezza e per il suo impegno appassionato, la sua apertura mentale, priva di faziosità e ricca di buona concretezza.

Ha collaborato come responsabile culturale con l'Anmig di Macerata, la cui presidentessa è la moglie Gilda Coacci, promuovendo mostre, seminari e pubblicazioni di qualità. Il funerale sarà celebrato lunedì 27 marzo alle 10 nella la chiesa del Sacro Cuore.