Vitucci: "Siamo stati meno ordinati. Ma abbiamo spirito di sacrificio"

Il Chiesanuova si è confermato la bestia nera della Sangiustese VP. Quella di domenica a Villa San Filippo è stata la quarta sfida stagionale e il bilancio è rimasto appannaggio dei biancorossi con una vittoria (all’andata) e tre pareggi. Verdetti che denotano equilibrio nei valori di forza, ma in realtà anche i pareggi hanno fatto felice solo il gruppo di Mobili visto che poi in coppa c’è stato il pass con i rigori e due giorni fa l’1-1 è maturato in extremis, in rimonta.

Come a Montegranaro nella precedente trasferta, decisiva è stata una punizione mancina di Russo. Superato dal K-Sport Montecchio, ora il Chiesanuova è al terzo posto con 39 punti e domenica ospiterà il Tolentino salito in quarta posizione con 7 punti in meno.

L’esterno d’attacco Leo Vitucci, ingaggiato nel mercato invernale, analizza così l’1-1 contro i rossoblù che avevano sempre vinto nel nuovo anno: "La Sangiustese nel primo tempo ci ha messo in difficoltà più delle ultime formazioni che abbiamo affrontato, specie nel primo tempo teneva bene il pallone ma credo che il pareggio al triplice fischio sia fondamentalmente giusto".

Bravi i rossoblu o vi è mancato qualcosa per centrare la quinta vittoria consecutiva? Comunque siamo a sei risultati utili.

"Forse siamo stati meno ordinati del solito ma solo questo. Anzi sono sicuro che un’altra squadra avrebbe perso. Noi invece possiamo vantare notevoli solidità e spirito di sacrificio. Questo gruppo mi stupisce sempre più per la sua forza mentale".

Andrea Scoppa