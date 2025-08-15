Viva Scossicci con i balneari: "Azioni urgenti per la costa"

"È necessario sensibilizzare ulteriormente le istituzioni e le forze politiche affinché vengano intraprese al più presto tutte le azioni concrete a difesa di questo bellissimo tratto costiero, uno dei fiori all’occhiello della Riviera del Conero". Il comitato Viva Scossicci, formato da oltre 100 residenti e proprietari di seconde case in città, si è incontrato nei giorni scorsi con Diego Scalabroni e Roberto Cappella, presidente e vice dell’Associazione balneari Porto Recanati. E si è parlato dei problemi di erosione a Scossicci. Per il comitato erano presenti le due presidentesse Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, con Federica Bottoli, Giuseppina Giuntella e Angela Peluso, del direttivo. "L’obiettivo è di affrontare le principali criticità del litorale nord di Porto Recanati e individuare soluzioni condivise per la tutela del territorio e migliorare la vivibilità della zona – spiega Viva Scossicci –. Primo fra tutti, è emersa con forza la necessità di sollecitare perché vengano avviati al più presto i lavori per la realizzazione delle scogliere. A fine luglio 2025 la Regione ha dato il nulla osta al primo stralcio per cui ci sono già i fondi, ma restano da reperire nuovi finanziamenti per completare l’opera". Perciò, hanno aggiunto Morsucci e Gattari, "Scossicci ha bisogno di interventi urgenti e strutturali. È un territorio che merita rispetto e valorizzazione, e noi siamo pronti a collaborare per ottenere risultati concreti". L’Associazione balneari ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata e determinata: "La protezione della costa è una priorità assoluta. Senza interventi tempestivi, rischiamo di perdere non solo attività economiche, ma anche un patrimonio naturale e turistico inestimabile". Tra gli altri temi affrontati, anche la volontà di promuovere iniziative per la stagione 2026, con l’obiettivo di rendere Scossicci un punto di riferimento per il territorio.