"È necessario sensibilizzare ulteriormente le istituzioni e le forze politiche affinché vengano intraprese al più presto tutte le azioni concrete a difesa di questo bellissimo tratto costiero, uno dei fiori all’occhiello della Riviera del Conero". Il comitato Viva Scossicci, formato da oltre 100 residenti e proprietari di seconde case in città, si è incontrato nei giorni scorsi con Diego Scalabroni e Roberto Cappella, presidente e vice dell’Associazione balneari Porto Recanati. E si è parlato dei problemi di erosione a Scossicci. Per il comitato erano presenti le due presidentesse Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, con Federica Bottoli, Giuseppina Giuntella e Angela Peluso, del direttivo. "L’obiettivo è di affrontare le principali criticità del litorale nord di Porto Recanati e individuare soluzioni condivise per la tutela del territorio e migliorare la vivibilità della zona – spiega Viva Scossicci –. Primo fra tutti, è emersa con forza la necessità di sollecitare perché vengano avviati al più presto i lavori per la realizzazione delle scogliere. A fine luglio 2025 la Regione ha dato il nulla osta al primo stralcio per cui ci sono già i fondi, ma restano da reperire nuovi finanziamenti per completare l’opera". Perciò, hanno aggiunto Morsucci e Gattari, "Scossicci ha bisogno di interventi urgenti e strutturali. È un territorio che merita rispetto e valorizzazione, e noi siamo pronti a collaborare per ottenere risultati concreti". L’Associazione balneari ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata e determinata: "La protezione della costa è una priorità assoluta. Senza interventi tempestivi, rischiamo di perdere non solo attività economiche, ma anche un patrimonio naturale e turistico inestimabile". Tra gli altri temi affrontati, anche la volontà di promuovere iniziative per la stagione 2026, con l’obiettivo di rendere Scossicci un punto di riferimento per il territorio.
Viva Scossicci con i balneari: "Azioni urgenti per la costa"