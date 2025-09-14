La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Macerata
Viva Scossicci incontra. Sabbatini: "Impegno per la costa"
14 set 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
  4. Viva Scossicci incontra. Sabbatini: "Impegno per la costa"

Viva Scossicci incontra. Sabbatini: "Impegno per la costa"

Il comitato Viva Scossicci ha incontrato nei giorni scorsi Angelica Sabbatini, candidata della Lega alle prossime elezioni per il consiglio regionale a sostegno del governatore uscente Francesco Acquaroli. Sabbatini, che in passato ha ricoperto il ruolo di assessore al turismo a Porto Recanati, ha ascoltato con attenzione le istanze del comitato dimostrando interesse per le problematiche di Scossicci. "Conosco molto bene la realtà di Scossicci e l’importanza economica e turistica che riveste per la città e, più in generale, per il turismo marchigiano – ha detto Sabbatini –. Ritengo importante che si superino i personalismi delle varie piccole località per realizzare un progetto complessivo di sviluppo. Ovviamente, in un progetto di questo tipo, Porto Recanati e Scossicci hanno necessariamente un ruolo di primo piano. Per questo, se eletta, mi impegnerò a presentare in Regione le istanze e le potenzialità di un territorio che conosco bene". Soddisfazione è stata espressa da Anna Maria Morsucci, presidente del comitato: "È importante che tutte le persone che aspirano a governare la Regione abbiano ben chiari i problemi ma anche le potenzialità di Scossicci e che prendano impegni pubblici concreti per la valorizzazione e il rilancio del territorio".

