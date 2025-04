"Vivi consapevolmente" fa il pieno. Due giorni di salute e prevenzione

Il festival ViVi ConsapevolMente ha animato Civitanova nel fine settimana. Organizzato dall’agenzia Happy-Events&Consulting, ha riscosso un’ampia adesione di pubblico, dimostrando come la comunità sia pronta a rispondere con entusiasmo a iniziative che promuovono uno stile di vita sano e consapevole.

Sabato nel teatro Cecchetti tutto esaurito per l’incontro sul tema "L’innovazione incontra la salute", sulle novità in campo medico-scientifico, la prevenzione e le tecnologie innovative applicate alla salute. Fra i temi trattati, l’importanza della corretta deglutizione, le nuove frontiere della salute fisica e mentale, le strategie per contrastare l’invecchiamento, il ruolo dell’intelligenza artificiale in fisioterapia, le potenzialità della nanotecnologia per il benessere e l’impatto dell’inquinamento elettromagnetico sulla salute.

Domenica "Villaggio della salute" in piazza XX Settembre, con attività per tutte le età, stand informativi, check-up gratuiti, dimostrazioni e laboratori.