"Vizio di famiglia" al Lanciano Forum

"Essere una famiglia: con le proprie stravaganze e normalità, con disarmante felicità o con viziata interazione fra gli elementi che la costituiscono; culla della libertà o tomba della vitalità? O avere una famiglia: per comodo, abitudine, schermatura introspettiva o spavalderia, noia o stimolante vitalità?" Da questo quesito parte "Vizio di famiglia", commedia di Edoardo Erba, presentata dall’associazione Artistica…mente di Loreto, per l’adattamento e la regia di Antonella Pelloni, che andrà in scena sabato alle 21.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo. Lo spettacolo fa parte della rassegna "Il teatro delle armonie". "Nell’alternanza dubbiosa fra l’essere o avere si insinua il vizio che ci consuma, si impadronisce di noi e conduce il gioco della nostra vita – spiegano gli organizzatori –. Ironico e pungente, lo spettacolo porta sulla scena un inquietante agente che affitta famiglie ad anime sole come la protagonista, dirottata di fronte ad una scelta. Ma non sempre le situazioni si presentano così come le immaginiamo e qui capita che sconfinino nel surreale producendo una tragicommedia che in verità nasconde un approccio attento e acuto della vita". Per sabato sera sarà in funzione un servizio navetta per arrivare al Lanciano Forum e per il ritorno: la partenza è dal piazzale della chiesa Sacra Famiglia, adiacente alla sede comunale, alle 20.45 (per motivi logistici e organizzativi, è gradita la prenotazione telefonica al 3382595480). La rassegna è organizzata dal Comune di Castelraimondo, in collaborazione con la Compagnia Valenti. L’ingresso ha un costo di 10 euro; per info e prenotazioni 3382595480 o 3357681738.