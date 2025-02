Voce Libera Montecassiano:: "Interventi sulle chiese lesionate"

Il movimento cittadino Libera Voce di Montecassiano torna sulla situazione dei luoghi di culto danneggiati dal sisma. Per San Nicolò, la Soprintendenza in questi giorni ha concluso la messa in sicurezza dei dipinti murali. "Ora la Diocesi di Macerata può procedere all’adeguamento sismico, avendo ottenuto un contributo di circa 400mila euro – spiega il gruppo presieduto da Paolo Pacetti –. Diversa sorte per San Giacomo: ad oggi non risulta inserita nell’ordinanza del commissario straordinario. Si è in attesa che, in un prossimo futuro, ci sia qualche variazione o integrazione all’ordinanza. Nell’interloquire con figure tecniche che si sono rese disponibili a fare chiarezza sullo stato dei lavori, abbiamo evidenziato che gli interventi relativi a Santa Croce e Santa Maria delle Grazie di Vissani dovranno prevedere l’eliminazione della barriere architettoniche, permettendo l’accesso alle persone fragili e ai disabili. Un tema delicato, a cui il nostro movimento cittadino tiene molto".