"Voci dal Borgo" tra arte e musica

Il cuore di Treia si anima con "Voci dal Borgo", evento itinerante che unisce arte, storia, musica e narrazione. L’appuntamento da segnare in agenda, domani a partire dalle 17, con ritrovo alla chiesa di San Michele, è pensato per scoprire il patrimonio nascosto dei borghi marchigiani. Non una semplice presentazione o lettura pubblica: "Voci dal Borgo" è un’esperienza immersiva che nasce per dare corpo e voce ai racconti del territorio, alle persone che lo vivono, ai luoghi che lo custodiscono. Un percorso pensato per coinvolgere i partecipanti in un viaggio tra vicoli, piazze, palazzi storici, chiese, musei e parchi archeologici, arricchito dalle suggestive esibizioni dei cori locali, che con le loro armonie daranno voce allo spirito del luogo.