Voci e talenti sul palco. La Corrida fa il pieno

È stata la voce intensa di Cristina Saracinelli, loretana, a conquistare il pubblico e la giuria della 16ª edizione della Corrida Recanatese 2025, aggiudicandosi il primo premio con l’interpretazione di "Un amore così grande". La manifestazione, la più nota delle Marche e considerata una fucina di talenti approdati anche su Rai e Mediaset, è stata ancora una volta firmata dalla presidentessa Pina Taddei e dal suo instancabile staff.

Alle spalle della vincitrice, il ventriloquo Andrea Morbidoni di Agugliano con la sua scimmietta parlante Lella, mentre il terzo posto è andato ai "Sssivoice", quartetto recanatese formato da Stefania Cingolani, Inna Pravova, Sandro Stacchiotti e Stefano Sopranzi con il brano "Però mi vuole bene". Quarta piazza per Simone Gobbetti (Montelupone) con "Hotel California" e quinto posto a Luigino Micozzi (Camerino) con "Unchained Melody".

Cinque riconoscimenti sono stati assegnati alle esibizioni più particolari: Valter Contigiani (Trodica di Morrovalle), Giuseppe Boccatonda (Sant’Elpidio a Mare), Ennio Monachesi (Macerata), Sonia Salvucci (Tolentino), Antonella Crudeli (Ancona).

Novità di quest’anno i premi ai costumi più stravaganti: al primo posto i Fratelli di Campagna di Urbisaglia, seguiti da Erideo Massetti (Porto Sant’Elpidio) nei panni di Elvis Presley, e dai "Lolly Pop" di Osimo che hanno emulato le Chordettes. Ospite speciale della serata Paolo Casagrande di Senigallia, panettiere e inventore noto per la partecipazione alla Corrida su RaiUno con Carlo Conti, che ha presentato alcune delle sue originali creazioni.

La serata è stata condotta con professionalità da Marco Moscatelli, affiancato da Anna Paola Frontini e dalla valletta Lidiana Cacciagiu’.

La Pro Loco Recanati dà ora appuntamento a martedì prossimo, sempre in piazza Leopardi, con il live gratuito del gruppo "I Santo California", storica band campana celebre in tutto il mondo per il brano "Tornerò".