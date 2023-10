Voglia di grande schermo, trecento spettatori per cominciare

Sono stati circa 300 i recanatesi e non a varcare la soglia della Sala Gigli dell’ex Multisala Sabbatini, a Recanati, nel suo primo weekend di proiezioni: a cura del Circolo del Cinema presieduto da Beniamino Gigli sono stati proposti il capolavoro di Matteo Garrone ’Io capitano’ e ’Elemental’, il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar. "È stato bellissimo ritrovarci con tanti nostri concittadini di fronte al grande schermo a condividere insieme le stesse emozioni - commenta il sindaco Antonio Bravi -. Dopo anni di lavoro, non facile, per l’intricata questione, vivere questo momento ha ricompensato tutta la fatica fatta per arrivare a questo importante obiettivo che mi ero prefissato fin dall’inizio nel mio programma elettorale". La programmazione cinematografica continuerà con i nuovi film in uscita ogni sabato con due proiezioni, una al pomeriggio e una alla sera. La domenica saranno tre: primo pomeriggio dedicata ai ragazzi, tardo pomeriggio e sera. "La nutrita partecipazione conferma quanto fosse sentita la necessità di un ritorno al grande schermo" ha aggiunto la consigliera con delega per il cinema, Roberta Sforza.