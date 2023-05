"Vogliamo completare la rinascita"

di Lucia Gentili

"In questi cinque anni abbiamo lavorato senza sosta. Vogliamo continuare a lavorare insieme". Il sindaco uscente di San Ginesio, Giuliano Ciabocco, con lista civica "San Ginesio Rinasce", cerca il bis.

Ciabocco, perché i ginesini dovrebbero scegliere di nuovo lei e la sua squadra?

"Ognuno di noi si è mostrato disponibile ad ascoltare le esigenze e le problematiche di ogni concittadino e io, come promesso all’inizio del precedente mandato, sono stato un sindaco disponibile h24. In questi cinque anni, ripercorribili attraverso tante soddisfazioni, abbiamo anche dovuto fronteggiare la pandemia. La mia squadra ha dimostrato di essere professionalmente preparata per affrontare le criticità. Vorrei dare la possibilità a chi ha lavorato in questo quinquennio di portare a casa e trasformare in opere una serie infinita di finanziamenti (circa 100milioni di euro)".

Programma?

"Abbiamo raccolto il programma in un giornale formato tabloid di venti pagine in cui abbiamo illustrato i risultati raggiunti, i progetti da portare a termine e quelli in cantiere. Tra i vari temi, salvaguardia e valorizzazione del territorio; bilancio partecipato e sociale; ufficio Europa; progetti con la fondazione Merloni; osservatorio permanente per una ricostruzione ’intelligente’; innovazione tecnologica e trasformazione digitale".

Ricostruzione e scuole. Stato dei lavori?

"I cantieri più importanti sono tutti in fase di avvio, ma la ricostruzione post-sisma del patrimonio pubblico comunale ha tempistiche che purtroppo non dipendono solo da noi. In merito alle scuole, per il lotto A il progetto definitivo è in attesa dell’approvazione dalla Soprintendenza; per il lotto B sono arrivati i nominativi delle ditte che hanno partecipato al bando per i lavori. Una commissione dovrà individuare quella che farà l’intervento. Una bella novità è il finanziamento di 1.130.000 euro che il Comune ha ottenuto per la realizzazione del Polo Infanzia 0-6 all’Agrinido".

Cosa risponde a chi dice che, sul fronte sisma, si poteva fare di più?

"Dico che riuscire a chiudere tutte le criticità ereditate, essere arrivati a dare l’avvio dei lavori e aver trovato finanziamenti per risolvere situazioni tipo Ex Ipsia in collaborazione con la Fondazione Bocelli è stato un grande risultato".