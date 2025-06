"Vogliamo creare qualcosa di bello, ma questo fa male"

Il Comune non ha stanziato per tempo in bilancio le risorse necessarie a finanziare la rievocazione storica Civitate Nova a Civitanova Alta. È saltata la data del 14 giugno perché l’amministrazione non è riuscita a far approvare né il consuntivo né la variazione ai conti, necessaria a liberare le somme con cui sostenere l’evento a cui tante associazioni hanno lavorato per mesi, nella consapevolezza che Palazzo Sforza avrebbe appoggiato l’iniziativa per il terzo anno consecutivo. Invece, il bilancio arenato a causa dei problemi della maggioranza fa saltare l’appuntamento con Civitate Nova. In una lettera inviata dalla dirigente comunale Maria Antonietta Castellucci a Joel Giustozzi, direttore artistico della rievocazione e presidente dell’associazione Indaco Aps, che organizza l’evento, si legge che "era stata programmata per il 21 maggio la seduta del consiglio comunale per l’approvazione della variazione di bilancio propedeutica all’avvio dell’iter amministrativo ma, purtroppo, la seduta non si è tenuta e si rende necessaria una nuova convocazione. Considerata l’imminenza della data prevista per l’evento, non posso che constatare l’impossibilità di completare le procedure amministrative in tempo utile per la sua realizzazione alla data prevista".

Amaro lo sfogo di Giustozzi, affidato ai social. "Uso questo spazio - scrive - per condividere un post che sinceramente fa male e un pò mi fa vergognare di essere civitanovese. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato per la realizzazione di questa terza edizione di Civitate Nova e tutti coloro che ci hanno sostenuto nelle due precedenti, nelle quali con fatica si è riusciti a fare del nostro meglio". Ma, ammette "sono stanco di combattere. Credo che in questa città manchi un requisito fondamentale e cioè il rispetto e non ne faccio una polemica politica perché un certo modo di fare non ha davvero colore. Una settimana fa mi trovavo a collaborare per la Kings League di Piqué, ex calciatore del Barcellona, e dopo sette giorni a subire l’ennesimo gioco politico civitanovese". "Non vogliamo - conclude Giustozzi - santi in paradiso ma soltanto poter creare qualcosa di bello insieme a tanta brava gente che mette da parte la casacca di partito per il bene del borgo". La rievocazione storica Civitate Nova dovrebbe slittare a settembre. Le date offerte dal Comune sono o i 6 o il 13.