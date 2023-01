"Vogliamo creare un marketing territoriale"

di Lucia Gentili

Al via seminari informativi gratuiti per aumentare la competitività del sistema produttivo dell’area Alto Maceratese. Inizieranno lunedì 6 febbraio e sono rivolti in particolare a occupati, imprenditori e lavoratori autonomi. Questi i temi: tecniche e strumenti per il posizionamento dell’offerta turistica, elementi di digital marketing, legislazione turistica. Il progetto, realizzato nell’ambito dell’accordo di programma quadro della Strategia Nazionale Aree Interne Snai dell’Alto Maceratese, è stato presentato ieri in conferenza all’auditorium di Sant’Agostino, a San Ginesio, da Alessandro Gentilucci, presidente dell’unione montana Marca di Camerino, soggetto capofila della Snai, che raggruppa ben 17 Comuni (Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte San Martino, Monte Cavallo, Muccia, Penna San Giovanni, Pieve Torina, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace e Visso, le cosiddette "aree interne" appunto, per la distanza dai "centri polo"). Ai primi tre cicli di seminari sul digital marketing fino a marzo, faranno seguito altri su temi diversi che spaziano dal forest bathing al fundraising (raccolta fondi) per un totale di 88 incontri da 4 ore ciascuno nell’arco di un anno, fino al febbraio 2023. Grazie ad un investimento di 150mila euro tramite Fse, Fondo sociale europeo. A gestire progettazione, programmazione e svolgimento dell’iniziativa è la cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona (ente accreditato dalla Regione), che si è aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnico-amministrativa. Docenti e formatori, designati dal Centro, saranno fisicamente presenti a Sarnano (sala congressi) e Pieve Torina (sala Rubner), ma ogni Comune ha messo a disposizione una sala da cui collegarsi; gli incontri saranno fruibili online tramite piattaforma Meet, e ci si potrà collegare anche da casa. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Alla conferenza, oltre al padrone di casa Giuliano Ciabocco, hanno preso parte i sindaci Vanda Broglia di Sant’Angelo in Pontano, Matteo Pompei di Monte San Martino e il vicesindaco di Penna San Giovanni Stefania Cardinali. Oltre a Valentina Gennaro, coordinatrice dell’ufficio comune dell’unione montana, e Silvia Martinengo, responsabile Centro Papa Giovanni XXIII. "Abbiamo come obiettivo la creazione di un marketing territoriale – ha detto Gentilucci – e rappresenterà un valore aggiunto per il popolo delle partite Iva". "Saranno corsi preziosi per le attività produttive, ricettive, turistiche e alberghiere – ha concluso Ciabocco –, utili ai fini dell’accoglienza, per stare al passo con i tempi". Programmi ed iscrizioni su www.seminariinformativi.it.