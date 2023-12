"Vogliamo essere ’Città che legge’"

Pollenza si candida a "Città che legge", una sorta di bollino verde per quelle realtà che hanno deciso di riconoscere e sostenere la crescita socioculturale anche attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso. "Per raggiungere questo ambizioso traguardo – spiega l’ente – occorre promuovere una vera e propria rete territoriale che sottoscriva un patto locale per la lettura. Il nostro Comune presenta una realtà ricca di iniziative che, nel patto, possono trovare una "casa comune". Il tutto, coordinato dalla biblioteca comunale. Il Patto avrà una durata sperimentale di tre anni e rimarrà aperto all’adesione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati che potranno sottoscriverlo anche in seguito, attraverso l’apposito modello disponibile sul sito del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale e della biblioteca".