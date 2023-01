"Vogliamo fare ancora assistenza"

"Finché io non vedrò partire da via Argentina l’ambulanza, da qui non mi muovo". Non manca di lanciare l’ennesimo segnale di sfida Michele Tetta, presidente della Croce Azzurra di Porto Recanati, nei confronti del Comune rivierasco che ha manifestato più volte non solo di volersi riprendere la sede, attualmente occupata dal sodalizio e da diversi mesi anche dalla Croce Bianca, ma addirittura avrebbe avviato un’azione legale risarcitoria per i danni arrecati al Comune perché avrebbe impedito di fatto di mettere in vendita lo stabile ex Zanella, in quanto occupato. Con Tetta erano presenti anche il presidente della Croce Bianca, Teresa Montali, e il suo vice Mauro Monachesi. I tre si chiedono perché l’Amministrazione comunale continui ad assumere un comportamento ostile nei loro confronti senza alcuna ragione, quando chiedono solo di riavviare un’attività, che un tempo operava a Porto Recanati, rifiutando di concedere l’uso del locale con un regolare contratto di affitto, condizione assolutamente necessaria per ottenere l’accreditamento da parte del centro operativo. "Eppure - hanno aggiunto i tre rappresentanti delle due pubbliche assistenze - sanno tutti che la vecchia Croce Azzurra ha operato in città per 20 anni senza avere un contratto di locazione, ma con una semplice delibera che l’autorizzava ad occupare l’attuale sede. Siamo alla solita logica dei figli e figliastri". Teresa Montali ha ricordato che "senza accreditamento non possiamo neppure reclutare possibili volontari. Ma perché a noi fanno tante difficoltà"? "Attualmente - aggiunge Tetta - noi non abbiamo fondi per pagarci un affitto di una sede privata, oltre al fatto che non è facile trovare un locale alternativo idoneo dove alloggiare anche i mezzi di soccorso e di trasporto. Consentirci di avviare l’attività e di essere in grado di costruirci un fondo ci permetterebbe di poter restituire le chiavi di questi locali al Comune". Chiavi, però, che per ora rimangono saldamente nelle loro tasche anche perché potrebbe aprirsi lo spiraglio di un’azione legale per veder loro riconosciuto dal tribunale il diritto di proprietà dell’immobile per usucapione. "Abbiamo dato mandato – ha detto Mauro Monachesi - all’avvocato Giuseppe Bommarito di valutare questa strada. Una cosa sia chiara a tutti: noi non ci mettiamo in concorrenza con nessuna altra Croce che vuole svolgere il servizio nel territorio di Porto Recanati, anzi si potrebbe anche giungere ad un accordo di collaborazione". "Facciamo appello - ha detto infine Tetta - perché qualcuno si muova dalla sedia che occupa e venga qui a vedere i nostri locali che sono a norma e in regola e che ci dica che possiamo cominciare a lavorare per i portorecanatesi, la cui vicinanza, però, purtroppo devo dire ad oggi non l’abbiamo avvertita".

Asterio Tubaldi