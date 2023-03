"Vogliamo incentivare il commercio cittadino"

di Diego Pierluigi

Parte l’avventura dell’"Associazione Commercianti Corridonia", la nuova realtà del mondo associazionismo, da poco costituita, che identifica e dà voce alle attività commerciali della città. "Precisamente sono nove, i soci fondatori che hanno dato vita a questo sodalizio – illustra la presidente Roberta Rocchi – che raggruppa commercianti, pubblici esercizi, artigiani e attività di servizi, siti nel territorio del comune di Corridonia, si tratta di un’associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, il cui obiettivo fissato è quello di stimolare, incentivare, oltre che sostenere, il commercio cittadino". I primi passi erano già stati compiuti prima di Natale con la creazione della pagina Facebook "Shopping Corridonia", una vera e propria vetrina virtuale, gestita dagli stessi commercianti dove ognuno pubblicava, continuando tutt’oggi, scontistiche, promozioni o eventi. "Era da circa vent’anni che mancava un’associazione di questo tipo – afferma Rocchi– dopo aver avviato la pagina sui social, ci siamo ritrovati in alcune riunioni ed è stata presa la decisione di costituirci con una forma istituzionale in modo da poter organizzare autonomamente delle iniziative, ed ora siamo pronti a partire – aggiunge – tra le idee c’è quella di organizzare dei corsi di marketing, tenuti da professionisti del settore, poi la partecipazione all’allestimento della Notte di Vita in estate e stiamo valutando una festa insieme per maggio, ma a stretto giro, vogliamo convocare un’assemblea per presentarci e discutere dei prossimi step". A breve, infatti, si aprirà il tesseramento rivolto a quanti vorranno far parte del gruppo dei negozianti. "Coloro che aderiranno, oltre alla classica tesserina – spiega Rocchi – avranno anche una vetrofania ad hoc da appendere sulle vetrine dei negozi. Nel direttivo sono presenti rappresentati di ogni località di Corridonia, dalla zona industriale a Colbuccaro, passando per centro storico e rione Sant’Anna. L’importante è mettersi in moto". Ecco i nomi che comporranno il direttivo dell’associazione: la presidente sarà Roberta Rocchi affiancata dalla vice Caterina Vassallo, per il ruolo di tesoriere è stata nominata Eva Pucci con segretaria Giuliana Pianesi. Completano l’organigramma i consiglieri: Leonardo Conforti, Milena Marsili, Massimiliano Cesca, Barbara Salvi e Fabrizio Donnari.