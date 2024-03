"Vogliamo qualità ed eccellenza nella formazione"

"Non abbiamo l’obiettivo del business con questo progetto, ma ci interessa dare vita a qualcosa di socialmente importante, mirando a qualità ed eccellenza nel campo della formazione, un settore di cui Rainbow si occupa da anni e attinge anche all’osservazione della Reggiomonte International School, dove abbiamo avuto risultati così importanti da voler allargare questa esperienza di successo, che vede i nostri bambini molto avanti nell’apprendimento rispetto a quelli della scuola pubblica". Iginio Straffi, patron delle Winx, fa la magia di regalare a Civitanova un progetto che valorizza la struttura dell’ex ristorante Orso, a impatto urbanistico quasi zero sulla collina di Fontespina e fronte mare, dove sorgerà il campus della Mis, uno dei soggetti della galassia didattica del gruppo Rainbow che, oltre alla materna Libera Reggiomonte di Loreto, s’è intestata la Rainbow Academy di Roma per formare talenti sulle produzioni animate e l’Accademia Poliarte di Ancona. Straffi definisce gli spazi dell’ex Orso "luogo speciale, perfetto, per realizzare il sogno di aprire questa scuola", descritta come "basata su valori quali il bilinguismo, l’internazionalità, la multidisciplinarietà e lo sviluppo dei talenti con un piano studi proposto agli studenti che rispetterà le linee guida del ministero dell’istruzione arricchito con materie che seguono curriculum internazionali". Importante l’investimento di Straffi. "Solo la ristrutturazione – spiega – richiederà milioni di euro", più quelli già spesi per acquistare l’ex Orso, operazione maturata a settembre, supportata da una variante urbanistica che ha rispettato l’esistente.