"Vogliamo uno skate park e scuole più belle"

Uno skate park pubblico, il completamento della pista ciclabile fino a Taccoli con lampioni a pannelli solari e bidoni per la raccolta dei bisogni dei cani. Queste sono alcune delle richieste avanzate dai giovani rappresentanti dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi all’amministrazione comunale in occasione dell’incontro con il consiglio comunale dei ragazzi, composto da Avni Singh, Eva Belli, Anna Centanni, Daisy Muzio, Christian Del Conte, Eliot Galushi, Alessandro Moriconi, Diego Setaro, Alessandro Travaglini, Amelie Zizi, Giorgio Beni, Alessandro Caciorgna, Camilla Corneli, Alessandro Fonsi, Mario Gazzellini, Aisosa Praise Oriakhi, Vittorio Sticconi e Benedetta Taborro.

L’incontro, a cui hanno preso parte anche il baby sindaco Viola Rosoni e il vice sindaco Cristian Marozzi, ha offerto un’importante occasione per ascoltare le loro esigenze e proposte. Fra le richieste, miglioramenti strutturali e funzionali per le scuole, come la sistemazione degli orologi, l’installazione di condizionatori in tutte le aule, specchi in bagno, banchi più grandi, più bagni al secondo piano della sede centrale, la rimozione della muffa dalle classi, lo spegnimento dei termosifoni nei periodi caldi, la pulizia e tinteggiatura delle pareti delle aule, pc nuovi e l’allestimento di più laboratori. Per il plesso di Cesolo, è stato richiesto un tetto nuovo, il miglioramento della ricezione telefonica, alcuni lavori di manutenzione generale. Tra le richieste anche la settimana corta a scuola, maggiore varietà in mensa e precisione nell’orario dei pulmini, l’organizzazione di un corso di lingua dei segni, più uscite didattiche e l’entrata a scuola alle 8.30.

Per la città, è stata avanzata la richiesta di creare nuovi luoghi di aggregazione per ragazzi e migliorare quelli già presenti, con la presenza di persone che controllino questi luoghi per prevenire il bullismo e garantire un clima di armonia. Chiesta anche la costruzione di un campo da basket e più campi da calcio, l’aumento dei mezzi pubblici come bici elettriche, una biblioteca più spaziosa con annessa ludoteca, aree verdi con panchine, eventi culturali e sportivi per bambini e famiglie in piazza, un’agorà coperta per le attività didattiche e ludiche nei giardini D’Alessandro, un laboratorio artistico e il ripristino del servizio pizza a ricreazione e della casa colonica.

Gaia Gennaretti