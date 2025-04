"Voglio diventare una cantautrice"

Questa settimana mi ha aperto gli occhi: ho capito che con un sogno o con un desiderio, con il coraggio, la passione e la tenacia, possiamo decidere il nostro domani. Ho imparato che, anche se a volte cadiamo, dobbiamo sempre trovare la forza per rialzarci e riprovare finché non riusciamo nel nostro intento. Ognuno di noi può raggiungere vette altissime, perché abbiamo ciò che ci serve per arrivare in cima.

Sono riuscita a costruire questa idea attraverso le attività di gruppo svolte in classe, soprattutto grazie a quella su Balkissa Chaibou, attivista nigeriana, che mi ha insegnato a combattere per le mie aspirazioni; ma anche a quella sulla giornalista Nellie Bly, la quale mi ha fatto capire di affrontare con coraggio le situazioni difficili, le sfide della vita. Anche il film "Il diritto del contrario" mi ha aiutato a ricordarmi di seguire il mio istinto e di "lottare" per i miei sogni.

Le mie passioni sono il canto, suonare la chitarra e il pianoforte. Ancora non sono sicura di come raggiungere l’obiettivo, ma sono certa di voler fare la cantante. A pensarci bene, mi piacciono anche le scienze; ho questa passione da sempre perché, grazie ai genitori, da piccola ho scoperto il mondo che c’è dietro alle cose che ci circondano e ancora oggi mi incuriosisce studiarlo.

La paura maggiore è di pentirmi delle scelte e per questo, quando devo prendere una decisione, mi vengono mille dubbi. L’aiuto di chi mi sta accanto sarà prezioso.

Di grande da grande voglio fare la cantautrice e farò di tutto per esaudire questo desiderio, perché ora so che devo seguire le mie passioni.

Emma Bernocchi, 2ª C