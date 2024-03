"Voglio far crescere ancora di più Belforte"

Il sindaco di Belforte del Chienti, Alessio Vita, si ricandiderà alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno: "Sono stati mesi di riflessione. In tanti hanno chiesto se avessi deciso di proseguire il lavoro degli ultimi cinque anni, ma l’obiettivo primario è stato sempre quello di non distogliere lo sguardo dalla rotta che, insieme al mio gruppo, ci eravamo prefissati". Vita ripercorre le difficoltà, ma anche i traguardi raggiunti durante il suo mandato: da una parte la pandemia e la guerra in Ucraina, dall’altra la grande opportunità dei fondi del Pnrr. "Nessuno poteva ipotizzare che ci saremmo dovuti confrontare con un’epidemia globale che ha stravolto le nostre vite e ci ha ci ha portati a una gestione del tutto straordinaria dell’amministrazione. Abbiamo fatto di tutto per assicurare comunque la migliore gestione possibile, sebbene tutte le incertezze che stavamo vivendo. Quando il peggio sembrava passato abbiamo affrontato la disgrazia della guerra in Ucraina che ci ha visto affrontare l’accoglienza e l’assistenza al popolo ucraino con direttive tutt’altro che chiare o di facile applicazione. L’aumento dei costi delle bollette ci ha portato a scelte estreme ma consapevoli, come quelle di spegnere l’illuminazione pubblica durante le ore notturne". Ma anche la gestione dei fondi europei ha rappresentato un cambio di passo per l’amministrazione Vita: "Quei fondi rappresentano senz’altro un’importante opportunità, ma allo stesso tempo hanno messo sotto stress la struttura comunale, costantemente sottodimensionata e impegnata con l’ingente quantità di lavoro relativa alla ricostruzione post sisma. Anche qui – prosegue - abbiamo sempre cercato di fare il massimo per non perdere alcun finanziamento e rispettare le stringenti tempistiche, ottenendo importanti finanziamenti. Nonostante tutto questo sono stati raggiunti risultati inimmaginabili all’inizio, alcuni su tutti l’adeguamento di entrambi i ponti sulla provinciale, la nuova piazza, il finanziamento della via Camilluccia e tanti altri". Il desiderio di continuare a impegnarsi per la crescita del paese è stato naturale: "Oggi possiamo vedere insieme i risultati di una Belforte cambiata e proiettata verso le sfide del futuro. Fermarsi ora non significherebbe lasciare il lavoro a metà, ma precludere al nostro paese di continuare a crescere ancora. Sono pronto, se i cittadini vorranno, a rimettere il mio impegno a servizio del paese".