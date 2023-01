"Voglio recuperare il laghetto di Capovallazza"

di Lucia Gentili

"Nel 2022 abbiamo gettato le basi per progetti importanti. Nel 2023 raccoglieremo i frutti di questo lavoro, che procede per step". Il sindaco di Ussita Silvia Bernardini (nella foto) illustra le sfide di questo nuovo anno. Resta il nodo delle strutture ricettive.

Montagna. Quali sono le novità per Frontignano?

"Il mese scorso abbiamo appaltato progettazione definitiva e lavori per la nuova cabinovia a servizio del Canalone (fondi Pnrr); quest’anno dovremo togliere le tre vecchie seggiovie per fare spazio alla cabinovia da dieci posti, che collegherà il piazzale del Felycita al Cornaccione. Il nuovo impianto dovrebbe essere montato entro il 2024. Nel corso del ‘23, dovremmo rimuovere la cabinovia che attraversa la Val di Bove, una sorta di "ecomostro" (appalto a primavera, per cominciare entro l’anno). Sempre nel ‘23 sarà realizzato un nuovo centro servizi, ovvero un edificio a servizio degli impianti sul piazzale delle Saliere (con biglietteria, punto di primo soccorso e per le forze dell’ordine)".

Scendendo a valle?

"Ci auguriamo che quest’anno inizino le opere di mitigazione per il rischio idrogeologico. E quelle di sistemazione del cimitero monumentale. Nel 2022, insieme al Comune di Visso, abbiamo messo a posto il campo sportivo per permettere alla squadra di Visso di riprendere il campionato. Sul fronte comunità energetiche, ne abbiamo prevista una per le tre centrali idroelettriche di proprietà del nostro Comune e un’altra per la centrale intercomunale insieme a Ussita e Castelsantangelo. Poi quest’anno recupereremo il laghetto di Capovallazza (fondi Pnrr), da sempre attrazione turistica per famiglie e visitatori, con tecniche ambientalistiche avanzate, luci a basso consumo e materiali naturali, zero cemento. Infine, sta per andare in appalto la sottostazione elettrica".

Il turismo?

"È mordi e fuggi. Nei fine settimana arriva molta gente, c’è movimento, ma è necessario sbloccare l’anticipo iva per le attività produttive, negozi e alberghi, affinché possano ricostruire le proprie strutture. E non è cosa da poco per un’attività chiusa o ridotta al minimo".