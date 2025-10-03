"Voglio tornare a correre, ma ho bisogno delle protesi"

Dopo essersi lasciata alle spalle un drammatico incidente in cui ha rischiato la vita e che le ha portato via tutti e quattro gli arti, ora Francesca Troiani, 47 anni di Potenza Picena, ha un sogno: correre. Dopo essere piano piano, non senza difficoltà, tornata ad una vita normale, Francesca Troiani vuole alzare ancora l’asticella e fare sport, come i grandi atleti che, nonostante le menomazioni fisiche o altre disabilità, si sono adattati e hanno conquistato importanti traguardi, insegnando a tutti il vero significato di resilienza. "Sono trascorsi più di due anni da quel tragico incidente e fortunatamente sono qui a raccontarlo – ha spiegato Francesca Troiani –. Sono tornata ad una condizione di normalità ma sarà molto difficile per me recuperare la completa autonomia. Ho delle protesi che mi fanno camminare molto bene e sto iniziando a fare le scale, le braccia mioelettriche mi permettono di mangiare da sola e fare diverse cose. Dico difficile perché, fortunatamente, non è impossibile. Ora ho un sogno. Fare sport e questo richiede protesi adatte molto costose e anche la possibilità di essere seguiti da professionisti. Non è economicamente semplice ma sarebbe una opportunità unica per ritrovare quella grinta e spinta vitale che la depressione mi ha rubato. Non mi sono mai sentita sola di fronte a questa battaglia e pian piano sto risalendo questa vetta scalino dopo scalino. Ho questo sogno da realizzare".

Così, una decina di giorni fa, ha deciso di organizzare una raccolta fondi, tramite GoFundme, per comprare le protesi che le serviranno per correre. L’ispirazione è arrivata da Davide Bartolo Morana, giovane palermitano colpito da una meningite batterica che ha causato l’amputazione dei quattro arti. Ora sta collezionando grandi successi sportivi. "Ho conosciuto Davide Bartolo Morana all’Arte Ortopedica, anche lui amputato ai quattro arti come me – ha continuato Francesca Troiani –. Lo seguo sui social: vedo i suoi video, i suoi post, mi dà tanta forza. Ha raggiunto un livello molto alto. Io sono solo all’inizio. Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno condiviso il mio messaggio e hanno fatto una donazione per l’acquisto di protesi da corsa". Sulla pagina Facebook di Francesca Troiani è possibile trovare tutte le informazioni per aiutarla a realizzare il suo sogno.

Chiara Marinelli