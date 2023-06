Volanti delle auto nel mirino dei ladri tra via Del Vallone e via Venezia

Rubati i volanti di tre auto in una zona centrale della città, tra mercoledì e giovedì. Episodi accaduti in via Del Vallone, ma anche nell’adiacente isolato di via Venezia, dove tre residenti si sono svegliati con un’amara sorpresa: l’abitacolo del conducente cannibalizzato, con cavi penzolanti e il volante completamente assente, sparito nel buio della notte. La prima della tre, in via Del Vallone, é una Mercedes classe A, ultimo modello, di proprietà di un giovane: tra ciò che manca e ciò che é stato rovinato dalla furia dei malviventi, che si sono introdotti dal vetro posteriore, la conta dei danni ammonta a svariate migliaia di euro. Più o meno la stessa sorte per le altre due vetture, pare un’altra Mercedes e una Bmw, finite nel mirino dei delinquenti in via Venezia e dintorni. In ogni caso, si tratta di macchine di valore e la vendita sul web o tramite passaparola anche dei loro pezzi può fruttare ricavi per migliaia di euro. Ad aiutare i ladri una nottata di piogge intense che ha reso deserte le strade civitanoves. Tuttavia una mano abile in questo tipo di blitz "potrebbe impiegare anche meno di un minuto per completare l’intera operazione", spiega un esperto di auto. I volanti non sono gli unici oggetti presi di mira. A far gola, sarebbero anche computer di bordo e navigatori e infatti nelle scorse settimane si é registrato un furto simile, sempre in città. Ma c’è di più. Nei giorni scorsi, due auto sono state rubate a Fontespina: si tratta di un’Audi e di una Golf. I carabinieri sono a lavoro per individuare i responsabili di questi fatti.

Francesco Rossetti