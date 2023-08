Volantini per ricordare la filosofa Weil Campagna promossa da un cittadino

Finanzia una campagna di affissione pubblica per ricordare la filosofa francese Simone Weil, morta il 24 agosto del 1943. Gabriele Dignani, ideatore e fondatore della biblioteca anarchica a Tolentino, dall’altro ieri, venerdì (e su Macerata da giovedì) ha finanziato una campagna di affissione pubblica per l’ottantesimo anniversario della morte della Weil. I manifesti, da lui ideati, compaiono anche a San Severino, Caldarola e Belforte. Dignani, 66 anni, non è nuovo a iniziative come questa. Privatamente, ha creato quella che lui chiama la biblioteca anarchica Gabriele Dignani, con tanti documenti raccolti tra ritagli di giornale, libri, riviste, approfondimenti e testimonianze. Ora, a causa del terremoto, è tutto depositato nella sua casa d’appoggio e in due garage a Tolentino. Quest’anno ha deciso di allargare il giro delle affissioni che solitamente dedica a filosofi e pensatori. Per lui ha una grande importanza che Simone Weil venga ricordata anche in centri più grandi della provincia, come Macerata appunto, ma anche nella sua Belforte, di cui è originario e dove ha trascorso i primi anni di vita. La Weil è stata filosofa e operaia, come la descrive Dignani nel manifesto. Li accomuna, in un filo ideale che valica il tempo, l’aver abbracciato entrambi il duro impiego del lavoro manuale nei campi e in fabbrica e l’essere venuti in contatto con il pensiero anarchico. Nata a Parigi nel 1909, sorella del matematico André Weil a cui era molto legata, la filosofa francese fu vicina al pensiero anarchico e all’eterodossia marxista. Fu in contatto con varie figure di rilievo della cultura francese dell’epoca. Per la grande coerenza che Dignani le riconosce, ha voluto celebrare, in questo modo, la filosofa francese e omaggiarla con un profondo quanto sentito ricordo. Il costante lavoro di ricerca di Dignani, alla base della risorsa documentaria della sua biblioteca, dovrebbe essere valorizzato o, quanto meno, non perduto negli anni a venire.