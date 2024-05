Volantini sul commercio, la condanna di Scocco

"Stanno girando in questi giorni alcuni volantini anonimi in cui si denuncia il declino delle attività produttive sul nostro territorio, nel decennio 2014-2024. Ma ci tengo a chiarire che, nonostante la crisi economica e la pandemia, la nostra città ha avuto la performance migliore rispetto ad altri comuni limitrofi, come dimostrano chiaramente i dati di Confcommercio". E’ quanto rivendica, a Potenza Picena, l’assessore al Commercio Paolo Scocco. In particolare, lui fa sapere che quei numeri apparsi nel volantino in questione erano già stati letti da un consigliere d’opposizione durante l’ultimo Consiglio comunale. "In qualità di assessore al Commercio mi sento direttamente chiamato in causa e ci tengo a chiarire alcuni punti – ribatte Scocco -. La prima Amministrazione di centrodestra, insediatasi nel 2014, era ben cosciente di essere in un momento economico difficile per il settore edilizio, che avrebbe condizionato la vita delle nostre imprese e attività commerciali. Ma si è lavorato per contrastarlo – rimarca l’assessore -, proiettando la città in una visione futura di ricucitura del tessuto urbano, come ad esempio le nuove strutture scolastiche, il casello autostradale, le scogliere, la galleria naturale per il centro storico".

Sempre Scocco aggiunge che l’Amministrazione si è resa protagonista anche di altre iniziative. "La stessa Amministrazione ha aperto un dialogo costante con il comparto delle attività produttive – dichiara ancora l’assessore -, favorendo la costituzione di associazioni di rappresentanza (inesistenti prima) con cui è stata instaurata una collaborazione proficua, volta a creare opportunità pure sul fronte turistico grazie a progetti, eventi e iniziative nuove. Chiedo dunque, a chi diffonde certe notizie di allegare anche la sua ricetta vincente, per una critica reale e soprattutto, costruttiva".