Volantino di avvertimento al ladro:: "Riportami il lettino, so chi sei"

Un ladruncolo si è portato via un lettino da spiaggia, che nei giorni scorsi era stato lasciato vicino all’ex capannone Nervi. Ma il legittimo proprietario, che abita là davanti, ha poi appeso un cartello per "consigliare" al tizio in questione di restituire immediatamente il maltolto, sennò è pronto a denunciarlo, dato che l’autore del furto sarebbe stato visto e filmato da un testimone.

Questa la curiosa vicenda avvenuta a Porto Recanati, nel tratto di litorale centro-nord. Proprio lì, infatti, è stato appeso un volantino a dir poco singolare. “Alla persona che ha rubato il lettino in spiaggia, martedì 19 settembre – si legge nel foglio che è stato stampato e attaccato su un palo di legno -. Vi pregherei di riportarlo in spiaggia in orario diurno al più presto. Altrimenti sarei costretto a fare denuncia alle autorità“.

Non solo: in fondo al cartello, l’anonimo autore ha aggiunto che il balordo sarebbe stato ripreso proprio mentre stava rubando. Perciò, lo invita a farsi avanti per riconsegnare il lettino scomparso: "Abitiamo qui di fronte, c’è un testimone e un breve video". Ma il cartello è stato presto notato da qualche passante, che l’ha così fotografato per poi condividere lo scatto su Facebook. Inutile dirlo, ma la vicenda ha generato diversi commenti solidali con il titolare del lettino, ma anche ironici e soprattutto ilarità da parte di molti utenti del social network.