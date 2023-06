"Voleva parcheggiare col Suv vicino alla faggeta: insulti a un carabiniere". Chiede scusa e lo risarcisce

Con il suo Suv, pretendeva di parcheggiare a due passi dalla faggeta di Canfaito, sebbene fosse tutto pieno, e quando un carabiniere aveva provato a fermarlo l’aveva insultato, rifiutando di dare le proprie generalità. Per questo era finito sotto processo un 42enne di Castelbellino, Cristian Cesaroni, che però ieri si è scusato, ha risarcito il militare ed è stato prosciolto dalle accuse. Il fatto era successo il primo novembre del 2020. Quel giorno tanta gente era andata ad ammirare il foliage nella zona protetta di San Severino, tanto che alle 14 il parcheggio era stato chiuso perché pieno di auto. Alle 15, era arrivato il 42enne, che con la sua Porsche voleva arrivare fino alla faggeta. Fermato dal militare, lo aveva insultato, poi aveva lasciato l’auto sopra a un campo dicendo che era il suo, rifiutandosi di dire nome e cognome al brigadiere e anzi chiedendogli le sue. Poi era sceso per ammirare la natura, mentre per lui partiva la denuncia per oltraggio e rifiuto di fornire le generalità. Ieri mattina, davanti al giudice Federico Simonelli e al pm Francesca D’Arienzo, difeso dall’avvocato Moreno Misiti, Cesaroni si è scusato per il suo comportamento e ha risarcito il militare. Per lui dunque sono arrivati la remissione di querela e la sentenza di proscioglimento.

Paola Pagnanelli