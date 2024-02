Voleva svuotare il conto di una donna

Era riuscito a impossessarsi della carta di credito di una donna di Mogliano, e la stava usando per vuotare il conto. Ma il fatto è stato subito denunciato ai carabinieri, che hanno individuato il responsabile e lo hanno denunciato per indebito utilizzo delle carte. Nei guai è finito un 46enne residente in un Comune dell’alto Maceratese. La vicenda era iniziata il 18 gennaio, quando una moglianese 57enne ha notato che con la sua carta di credito era stato fatto un prelievo di 250 euro, di cui lei però non sapeva nulla. Subito la donna è andata a controllare la carta, ma aveva scoperto così che nella borsa non c’era più il portafogli, caduto probabilmente dopo aver pagato la spesa in un supermercato non lontano da casa. La 57enne ha segnalato il fatto ai carabinieri, che così hanno subito avviato le indagini. Per prima cosa, i militari hanno controllato i filmati delle telecamere della zona in cui era stato prelevato il contante, arrivando così a sospettare un 46enne. Tra l’altro è venuto fuori che l’uomo, per via dei suoi precedenti, è sottoposto anche alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Dunque non poteva andare a Mogliano. Per aver trasgredito anche a questa prescrizione, ha ricevuto una ulteriore denuncia, oltre a quella per l’indebito utilizzo delle carte di credito.

Paola Pagnanelli