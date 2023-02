"Volevamo fare qualcosa per tutta la città"

di Francesco Rossetti

‘Cari genitori, ve rmannemo a scola’. Un’espressione del dialetto civitanovese, forse uno slogan, un appello o più semplicemente l’idea originale che ha portato il gruppo della parrocchia di San Marone ad aggiudicarsi il premio come miglior esibizione del Carnevale civitanovese. Tradotto in italiano significa: "Cari genitori vi rimandiamo a scuola". Proprio così: i genitori erano vestiti da scolari, i bambini da pescivendoli. Quanto è bastato per convincere la giuria composta da Maria Luce Centioni, presidente dell’Azienda Teatri, i consiglieri comunali Gianluca Crocetti, Paola Campetelli e Lavinia Bianchi e Maria Rosa Berdini della Proloco a decretare il trionfo. Un Carnevale, quello civitanovese, consumatosi nel segno di Natalina Cerolini alias la ‘Petena’, figura storica in tutta la città, famosa per aver messo in pratica un metodo originale di contrasto alla ‘dispersione scolastica’: legare i bambini ad una corda portandoli in classe al suono della campanella. Ma stavolta, legati ad una corda per andare in classe sono finiti loro, "i genitori dei ragazzi che frequentano la catechesi, perché volevamo che anche loro conoscessero la Petena", spiega don Alessio Massimi che ha guidato l’intero gruppo vincente, costituito da una cinquantina tra bambini della quarta elementare, giovanissimi delle medie e delle superiori e diversi adulti. All’annuncio del Comune, la fantasia e la creatività di chi frequenta l’oratorio di San Marone non si sono fatte attendere. "Abbiamo visto – racconta il religioso – che potevamo fare qualcosa per la città, così ci siamo messi subito all’opera per sviluppare il tema e realizzare i costumi. E abbiamo anche allestito una barca, presa in prestito, ornandola con una vela di stoffa". Due settimane di preparazione e il bilancio finale, oltre alla piacevole vittoria, parla di "un’importante esperienza di comunione tra i vari gruppi". L’atmosfera della Civitanova di allora, borgo marinaro di lancette e carretti del pesce per le strade, si è rivissuta in un pomeriggio di coriandoli e sfilate con il secondo posto assegnato Contemporanea 2.0 guidata da Vanessa Spernanzoni con ‘Civitanova anni ‘50’ e il terzo appannaggio de ‘La casa del Civitanova Skating Team’, dell’associazione Skating Team. Tutti i gruppi hanno ricevuto un attestato di partecipazione e per i primi cinque iscritti un contributo spese da 350 a 450 euro. Ai primi classificati è stato consegnato un portachiavi in argento con scritto "Petena 2023" bagnato in oro giallo, al secondo in oro rosa e al terzo in oro bianco.