"Volevamo restare qui. L’e-commerce funziona e i turisti ci sono"

Non hanno mollato, anzi. Hanno rilanciato l’attività ampliando l’offerta e puntando anche sull’e-commerce. Il pasticciere Francesco Flammini e la sorella Giorgia (addetta al punto vendita) sono al timone del Caffè Pasticceria Sibilla, che dal settembre 2018 opera nella struttura della compagnia dei maestri artigiani di Visso. L’antico Caffè Sibilla, dal 1967, un tempo si trovava nella piazza, insieme con altre attività storiche (come il ristorante La Filanda, la norcineria e macelleria Calabrò, la macelleria Troiani).

Dopo il sisma, era stata proprio la volontà dei maestri artigiani nel voler rimanere a Visso a spingere un gruppo di 34 soci privati e delle aziende sostenitrici Loro Piana e Kartell a ricostruire per loro un centro di produzione e vendita diretta. "Come numeri andiamo meglio di prima – afferma il pasticciere – soprattutto con i grandi lievitati. Il 90% delle persone viene da fuori. Sono turisti di passaggio, del weekend, non essendo ancora state ricostruite le seconde case".

Nel 2023 Flammini è arrivato terzo nel concorso Mastro Panettone, nel 2024 secondo con la colomba e quest’anno si è classificato finalista del panettone al cioccolato per Mastro Panettone d’Élite (un evento esclusivo riservato ai migliori maestri artigiani del Paese); le finali si svolgeranno a Verona il 6 e 7 novembre.

"Abbiamo creato un sito – continua – e valorizzato il lavoro di qualità. Dopo il terremoto ho fatto diverse esperienze e corsi di formazione, a Tolentino e lungo la costa. Avremmo avuto l’opportunità di aprire subito a Tolentino, Macerata o Civitanova: qualcuno era anche disposto a fornirci gratuitamente il locale. Ma la nostra è un’attività storica e la volontà di tornare a casa non ci ha mai abbandonato". Flammini ha vissuto per due anni al camping Le Mimose di Porto Sant’Elpidio e poi, appena ha potuto, è tornato ad abitare nella sua Visso.

Lucia Gentili