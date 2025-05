"Volevo essere un musical" al Cecchetti

Oggi alle 21 al cineteatro Cecchetti di Civitanova andrà in scena "Volevo essere un musical", lo spettacolo finale, a ingresso gratuito, del corso di scrittura creativa e improvvisazione teatrale voluto dall’assessore Barbara Capponi e sostenuto dall’Assessorato ai Servizi Educativi – Civitanova Città con l’Infanzia. "Volevo essere un musical" racconta le difficoltà dei ragazzi nel trovare le parole giuste per esprimersi, le crescenti sfide della comunicazione e la paura del giudizio altrui. Il corso è stato ideato e curato da Leonardo Accattoli, assistito da Vanessa Conte. Accattoli, autore e produttore per cinema, teatro, brand e aziende, è anche ideatore di Favola Fragile, un contenitore di progetti dedicati a persone fragili o a contesti di fragilità, dove nascono storie e prodotti cinematografici e teatrali sempre nuovi e originali. Lo spettacolo, adatto a tutte le età, è a ingresso gratuito e non è necessaria la prenotazione.