Volley ’79 in Serie C, un premio dal sindaco

Nella sala consiliare di Civitanova, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento alla U.S. Volley ’79, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la storica promozione in Serie C. Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore allo sport Claudio Morresi, insieme con Letizia Genovese, delegata del Coni provinciale, hanno voluto premiare ufficialmente la società civitanovese, simbolo di impegno, passione e valori sportivi condivisi.

Oltre alla prima squadra, sono stati conferiti riconoscimenti anche alle formazioni Under 13, vincitrice del campionato regionale, e Under 12, trionfatrice nel campionato provinciale, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal settore giovanile.

Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della società Domenico Fornari, il direttore sportivo Giulio Badino e l’allenatore Alessandro Faini.

"Voglio esprimere i miei più sinceri complimenti alla U.S. Volley ’79, un’eccellenza dello sport civitanovese, per la straordinaria stagione appena conclusa, culminata con la storica promozione in Serie C e con importanti vittorie da parte delle squadre Under 13 e Under 12 – ha detto il sindaco Ciarapica – .Questi risultati dimostrano come la società investa con lungimiranza nel futuro, valorizzando i giovani talenti e trasmettendo valori fondamentali quali il rispetto, il sacrificio e lo spirito di squadra. A tutta la grande famiglia della U.S. Volley ’79 va il nostro più sentito ringraziamento e l’augurio di proseguire su questa strada di successi e crescita".

Congratulazioni sono giunte anche dall’assessore Claudio Morresi: "Premiare realtà come la U.S. Volley ’79 significa riconoscere l’importanza dello sport giovanile. È dalle nostre società sportive che nascono le eccellenze di domani. Continueremo a valorizzare il patrimonio sportivo cittadino attraverso azioni concrete e iniziative che celebrano merito, passione e risultati. Un sentito ringraziamento alla società, al Presidente, allo staff e a tutte le giovani atlete".