Volley Libertas Osimo: Sfida per l'A3 tra Risorse e Supporto Comunale

"Il sogno è fare l’A3, ma è anche vero che c’è un grande movimento dietro ed è da tutelare al massimo". Torna a parlare il direttore generale della Volley Libertas Osimo, Valter Matassoli. A due settimane di distanza dalla fantastica promozione in A3 maschile de La Nef Re Salmone colta a Genzano. Categoria dove Osimo spera di giocare la prossima stagione, ma al momento i punti interrogativi non mancano. "Purtroppo i tempi della Lega per ottemperare tutti gli impegni sono stretti – spiega Matassoli –. Il 16 giugno alle 12 dovremo comunicare l’accettazione o la rinuncia. Siamo molto impegnati per non perdere nessuna opportunità. Sia per reperire risorse per avvicinarci al budget ideale per affrontare l’A3 oppure c’è il percorso di riserva se dovessimo rinunciare per ripartire dalla B. Io e il presidente stiamo parlando con gli sponsor, ma anche con l’amministrazione comunale. Non abbiamo mai avuto tanta attenzione e sensibilità come in questi giorni da parte dell’amministrazione. Sono costantemente in contatto con la sindaca che dimostra una sensibilità fuori dal comune. Poi c’è il ds Gagliardi che mantiene rapporti con Lega e Federazione per i due percorsi di A3 o B, oltre ai primi contatti con gli atleti della passata stagione, ma anche nuovi. Speriamo di riuscire a trovare la quadra". Sarebbe un peccato dover rinunciare all’A3 dopo una stagione fantastica con la promozione anche de La Nef Re Salmone Volley Young femminile in D. "È stata la ciliegina sulla torta, una grande soddisfazione che premia l’impegno progettuale di tecnici e delle ragazze, cambiando modo, stile e pensiero di venire in palestra".