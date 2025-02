Volo da 4 metri, niente da fare per un 53enne

Precipita dal balcone al secondo piano della sua abitazione, muore un uomo di 53 anni. La tragedia è avvenuta ieri mattina, poco dopo le 10, in via Primo Maggio a Morrovalle. Secondo quanto ricostruito, si è trattato di un gesto volontario. L’uomo viveva con gli anziani genitori, che non si sarebbero accorti di nulla. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 ed è stata anche allertata l’eliambulanza. Ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È morto quasi subito dopo l’impatto a terra, dopo una volo di circa quattro metri. I carabinieri hanno ricostruito le ultime ore di vita del 53enne.