Volo dalla terrazza, un 53enne a Torrette in gravi condizioni

Un 53enne è stato portato a Torrette, dopo un volo dalla terrazza di casa a Sforzacosta. È successo ieri intorno a mezzogiorno. L’uomo, già seguito per alcuni suoi problemi di natura psichiatrica, è caduto di sotto dal suo appartamento, che si trova al primo piano ma che dà anche sulla rampa che porta ai garage seminterrati. Nella caduta ha riportato numerose fratture, per questo il personale del 118 ha disposto per lui il traporto urgente all’ospedale di Ancona, in eliambulanza. A Sforzacosta sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso. A quanto sembra, il 53enne purtroppo non sarebbe nuovo a gesti del genere.